Психолог объяснила, почему люди любят сплетничать

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Люди любят сплетничать из-за чувства одиночества, неуверенности в себе и неудовлетворенности жизнью, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Евгению Пименову.

"Сплетни помогают нам справиться с чувством одиночества, неуверенности в себе, неудовлетворенностью жизнью, ведь с психологической точки зрения, объединение с другим на почве ваших похожих чувств по отношению к каким-то событиям или людям – самое крепкое", – объяснила она.

"Разговоры за спиной" она также назвала способом самоутвердиться за счет других. Еще одна их функция, по словам специалиста, это удовлетворение потребности в безопасности. Пименова пояснила, что при помощи сплетен можно узнать, кто нас окружает и может ли этот человек навредить.

Как объяснила психолог, сплетни помогают справиться с социальной тревогой: неизвестность пугает, и многие стремятся разузнать о малознакомых людях побольше при помощи других людей. Кроме того, она считает, что возможность разделить свои переживания с другим человеком снижает уровень внутреннего напряжения независимо от того, идет ли речь о положительных или отрицательных эмоциях.

Ранее психолог Айгуль Гранд сообщила, что неумение отказывать является привычкой, которая вырабатывается в детстве из-за родителей, принимающих решение за ребенка. Специалист отметила, что запреты делают из человека не ярко выраженную личность.

По ее словам, следует учиться отказывать постепенно. Например, сначала необходимо говорить нет себе и вредной еде, посоветовала Гранд. Она добавила, что важным является выстраивание личных границ.