Швейцарский журналист после визита в Москву назвал ее процветающим городом

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Журналист и владелец швейцарской газеты Weltwoche Роджер Кеппель во время своего визита в Москву заявил, что уровень жизни в российской столице не уступает европейскому. Видео с визитом швейцарского журналиста в Москву опубликовано на YouTube-канале DIE WELTWOCHE.

Он добавил, что его впечатление от столицы РФ отличается от того, что о России пишут западные СМИ, которые заявляют о крахе российской экономики.

Кеппель указал на то, что все западные товары доступны, нет никакого дефицита, а уровень инфляции в стране составляет около 2,5–3%, так что экономика РФ находится в надежном состоянии.

Журналист обратил внимание на то, что в центре Москвы работает множество различных кафе и ресторанов, которые полны посетителей.

Кроме того, Кеппель поразился качеству связи в столице, добавив, что здесь она намного быстрее, чем, например, в Берлине.

Ранее иностранные СМИ уже сообщали о том, что несмотря на обширные западные санкции, экономика России чувствует себя намного лучше, чем ожидалось.

Отмечалось, что жизнь простых россиян почти не изменилась. Так, в стране отсутствует массовая безработица, нет падения валюты и очередей перед разорившимися банками. Ассортимент в супермаркетах почти не изменился – все еще доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги.