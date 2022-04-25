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Общество

25 апреля, 18:44

Врач назвал распространенную причину выпадения волос

общество

Фото: depositphotos/belchonock

Люди, предпочитающие принимать горячий душ, имеют повышенный риск потери волос, заявил гендиректор клиники Este Medical Group Сэм Синкир.

Специалист пояснил, что под воздействием высокой температуры происходит замедление кровообращения и расширение пор кожи головы, что существенно ослабляет волосяные луковицы. Также горячий душ способствует повышению ломкости волос и может спровоцировать образование перхоти.

"Многие любят попариться в душе, чтобы расслабиться. Однако это может нанести большой вред вашей коже и общему состоянию волос. Чтобы предотвратить их выпадение, мойте голову в теплой воде и ополаскивайте холодной", – цитирует Синкира The Sun.

Ранее врач-трихолог Ольга Симонова предупредила, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не получится даже при помощи специалиста. Она объяснила, что это связано с возникновением рубцовой ткани на месте умершего волосяного фолликула.

"Доктор 24": почему волосы становятся тонкими

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