Врач назвал распространенную причину выпадения волос

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Люди, предпочитающие принимать горячий душ, имеют повышенный риск потери волос, заявил гендиректор клиники Este Medical Group Сэм Синкир.

Специалист пояснил, что под воздействием высокой температуры происходит замедление кровообращения и расширение пор кожи головы, что существенно ослабляет волосяные луковицы. Также горячий душ способствует повышению ломкости волос и может спровоцировать образование перхоти.

"Многие любят попариться в душе, чтобы расслабиться. Однако это может нанести большой вред вашей коже и общему состоянию волос. Чтобы предотвратить их выпадение, мойте голову в теплой воде и ополаскивайте холодной", – цитирует Синкира The Sun.

Ранее врач-трихолог Ольга Симонова предупредила, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не получится даже при помощи специалиста. Она объяснила, что это связано с возникновением рубцовой ткани на месте умершего волосяного фолликула.