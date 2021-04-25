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Общество

19:26

Оказавшихся на льдине троих детей спасли в Челябинской области

общество

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

С середины пруда Златоуст Челябинской области спасли троих детей, которые оказались там на льдине в 40 метрах от берега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что никто из юных жителей не пострадал. По информации пресс-центра, трое детей 6, 12 и 13 лет были замечены на льдине в районе гостиницы Таганай. Известно, что течение отнесло льдину на середину пруда, поэтому дети не могли сами выбраться на берег.

"На вызов приехали сотрудники 8-й пожарно-спасательной части и служба пожаротушения Златоустовского гарнизона", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области подростки спасли собаку, попавшую в ловушку на реке. Дети, проходившие мимо не растерялись: дождались момента, когда льдину прибило к берегу, подманили дворняжку и подняли ее наверх.

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