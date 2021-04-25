В России выявили 8 780 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Опертшаб. Из них 13,3 процента не имели клинических проявлений болезни.

На Москву из общего числа случаев пришлось 2 526, на Санкт-Петербург – 701, на Московскую область – 611. В Ростовской области зафиксировали 235 случаев, в Нижегородской области – 192, в Самарской области – 188, в Воронежской области – 169, в Иркутской области – 139, в Саратовской области – 134, в Свердловской области – 118.

За сутки справились с инфекцией 7 540 человек, за все время пандемии – 4 388 008 человек. Скончались от болезни за 24 часа 332 пациента, за все время – 108 232.

Всего в России с коронавирусом столкнулись 4 762 569 человек.

Ранее сообщалось, что более 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса введено по всему миру. Препараты применили в 207 странах, где начались кампании по вакцинации.

