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Общество

08:05

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе в воскресенье, 25 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает портал "Метеоновости".

Уточняется, что Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона.

"Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве 8–10 градусов, по области – 6–11 градусов. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, местами с порывами 13–18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, атмосферное давление днем составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет порядка 50 процентов.

Ранее сообщалось, что в Москве со второй половины пятницы до вечера субботы выпало порядка 30 миллиметров осадков. При этом месячная норма осадков для апреля в столице составляет 44 миллиметра.

Кроме того, в городе с 21:00 субботы до 21:00 понедельника ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

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