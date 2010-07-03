Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин проходит реабилитацию

В Челябинской областной детской клинической больнице годовалый Ваня Фокин, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, проходит реабилитацию, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам заведующей отделением реабилитации Аллы Галимзяновой, ребенок проходит по десять процедур в день.
"С ним и логопед занимается, и специалист по лечебной физкультуре, и педагог, и психолог. Ваню лечат светом и лазером. Но таблетками – нет", – отметила Галимзянова.
Специалист отметила, что на данный момент важно, чтобы Ваня не просто начал ходить, а сделал это правильно. Пострадавшая от обморожения нога, которую врачам удалось спасти, требует особого внимания.
Поэтому все реабилитационные процедуры нацелены на то, чтобы вернуть подвижность суставам.
Для ребенка изготовят ортезы из особого дышащего материала, которые на него будут надевать на несколько часов после процедур.
Мальчика нашли спасатели 1 января. Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка решили эвакуировать в Москву. Сначала он лежал в реанимации и лишь спустя две недели его перевели в обычную палату.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания.
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