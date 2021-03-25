Врач рассказал о проблемах с желудком у переболевших коронавирусом

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Доцент кафедры факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин рассказал о проблемах с органами пищеварения после коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ко мне сейчас обращаются пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и у них на фоне этой инфекции развились нарушения желудочно-кишечного тракта, чаще всего это бывают диарея, вздутие живота", – поделился Осминин.

Он уточнил, что с проблемами обращаются и те пациенты, которые ранее не испытывали никаких проблем с желудочно-кишечным трактом. Осминин подчеркнул, что у некоторых из пациентов первым симптомом COVID-19 стали резкие боли в животе, свойственные острому аппендициту, острому холециститу и прободной язве желудка.

Ранее в Минздраве оценили влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию. По словам специалистов, мужчинам и женщинам, которые планируют стать родителями, рекомендуется сделать прививку, так как есть данные, что перенесенный коронавирус может увеличить риск осложнений беременности, а также материнскую смертность.