Эксперты рассказали, возможно ли двойное заражение COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В течение заболевания COVID-19 у одного человека обнаруживают разные, уже изменившиеся генетические варианты коронавируса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.
По его словам, это известно и уже доказано. Связано это с тем, что у вируса сегментированный геном и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры.
"Такие вещи наблюдаются также при ВИЧ-инфекции и некоторых других заболеваниях. Это называется изменчивость или эволюция вируса", – объяснил медик.
По его мнению, выявление большого количества вариантов коронавируса связано не только с его свойствами, но и с интенсивностью его изучения. Именно по этой причине появляются сообщения о "южноафриканских", "британских" и других штаммах, считает Бутенко.
О том, влияет ли присутствие в организме сразу нескольких разновидностей возбудителя коронавируса на течение заболевания и на эффективность вакцинации, судить рано, заявил специалист. По его словам, пока это открытый вопрос.
Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах страны.
Также американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.
Специалисты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.
Специалист рассказал, что отечественные вакцины от COVID-19 различаются принципом действия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: