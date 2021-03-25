Эксперты рассказали, возможно ли двойное заражение COVID-19

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В течение заболевания COVID-19 у одного человека обнаруживают разные, уже изменившиеся генетические варианты коронавируса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, это известно и уже доказано. Связано это с тем, что у вируса сегментированный геном и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры.

"Такие вещи наблюдаются также при ВИЧ-инфекции и некоторых других заболеваниях. Это называется изменчивость или эволюция вируса", – объяснил медик.

По его мнению, выявление большого количества вариантов коронавируса связано не только с его свойствами, но и с интенсивностью его изучения. Именно по этой причине появляются сообщения о "южноафриканских", "британских" и других штаммах, считает Бутенко.

О том, влияет ли присутствие в организме сразу нескольких разновидностей возбудителя коронавируса на течение заболевания и на эффективность вакцинации, судить рано, заявил специалист. По его словам, пока это открытый вопрос.

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах страны.

Также американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.

Специалисты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.

