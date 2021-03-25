Генпрокуратура описала среднестатистического преступника

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Генпрокуратура описала портрет типового преступника в России. Соответствующие данные опубликованы на портале правовой статистики ведомства.

"Лицом" преступности на территории РФ стал мужчина от 30 до 49 лет, не имеющий постоянного источника доходов и без высшего образования. За прошедший год количество преступлений, совершенных подходящими под описание людьми, составило более 300 тысяч.

Меньше всего преступлений совершают подростки в возрасте от 14 до 15 лет и работники органов государственной власти.

В Генпрокуратуре отметили, что социальный портрет преступности на территории РФ совсем не меняется последние несколько лет.

Ранее стало известно, что в России число преступлений в интернете за год выросло на треть. По статистике МВД, всего за месяц в стране зарегистрировали 37,2 тысячи таких преступлений. С использованием интернета их количество выросло на 51,3%, а число преступлений, совершенных при помощи средств мобильной связи, увеличилось на 39%.