Россияне рассказали, в каком возрасте сложнее всего искать работу

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Жители России в возрасте от 54 до 56 лет испытывают больше всего трудностей в поиске работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследования сервиса SuperJob.

Так, опрошенные этой возрастной категории оценили трудности при поиске работы в 8,7 балла из 10. Они рассказали, что трудоустроиться сложно по нескольким причинам, основные из которых – высокие требования соискателя и эйджизм ряда работодателей.

Кроме того, стало известно, что в 57–59 лет респонденты отметили меньше сложностей и оценили их в 8,1 балла. А россияне в возрасте 30–35 лет рассказали, что оценивают сложности при поиске работы в 5,1 балла.

Более молодым соискателям приходится чуть труднее. Например, в возрасте от 18 до 20 лет средняя оценка сложности составляет 6,1 балла. Они подчеркнули, что наибольшие проблемы создает отсутствие опыта.

Ранее россияне назвали уровень желаемого месячного заработка. В июне минувшего года жители хотели получать 74 тысячи рублей в месяц. В опросе приняли участие четыре тысячи человек.