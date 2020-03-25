Число умерших от коронавируса в Испании превысило количество жертв в КНР

Фото: ТАСС/STRINGER/ЕРА
В Испании за последние сутки заразилось коронавирусом почти восемь тысяч человек, более 700 заболевших умерли, сообщает РИА Новости.
Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 47 610 человек, скончались 3434 – это больше, чем в Китае. 3 166 пациентов находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 5 367.
В Мадриде подтверждено 14,6 тысячи случаев заражения, умерли 1,8 тысячи человек. В Каталонии число заболевших приближается к 10 тысячам, количество жертв составило 516.
По числу жертв и случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии.
14 марта власти Испании ввели 15-дневный режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. В случае одобрения парламентом этот режим продлят еще на 15 дней.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Таким образом, за сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.
Как в мире борются с коронавирусом
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