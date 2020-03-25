Ученые рассказали о связи коронавируса и гипертонии

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Китайские ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалисты провели собственное исследование, в рамках которого были изучены данные 191 зараженного коронавирусом пациента. Ученые определили, что от гипертонии страдал каждый второй госпитализированный пациент.

При этом особую опасность вызывают регулирующие кровяное давление лекарства, которые могут ухудшить прогноз коронавирусной инфекции, отмечают эксперты.

Однако научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада пояснил, что пока эта теория не нашла доказанного клинического подтверждения.

Российские медики также предупреждают, что стресс и состояние паники могут усугубить уже имеющиеся заболевания сердечно-сосудистой системы. Психолог Елена Гаранина также подчеркнула, что стрессовое состояние, к которому относится и вынужденная изоляция, может вызвать или усилить выраженность уже существующих психогенных заболеваний.

При этом специалисты подчеркивают, что в настоящее время достоверных научных данных о влиянии коронавируса на рост сердечно-сосудистых заболеваний нет. Для установления этого факта нужны более длительные исследования.

В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России составляет 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.

