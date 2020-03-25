Ученые рассказали о связи коронавируса и гипертонии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Китайские ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалисты провели собственное исследование, в рамках которого были изучены данные 191 зараженного коронавирусом пациента. Ученые определили, что от гипертонии страдал каждый второй госпитализированный пациент.
При этом особую опасность вызывают регулирующие кровяное давление лекарства, которые могут ухудшить прогноз коронавирусной инфекции, отмечают эксперты.
Однако научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада пояснил, что пока эта теория не нашла доказанного клинического подтверждения.
Российские медики также предупреждают, что стресс и состояние паники могут усугубить уже имеющиеся заболевания сердечно-сосудистой системы. Психолог Елена Гаранина также подчеркнула, что стрессовое состояние, к которому относится и вынужденная изоляция, может вызвать или усилить выраженность уже существующих психогенных заболеваний.
При этом специалисты подчеркивают, что в настоящее время достоверных научных данных о влиянии коронавируса на рост сердечно-сосудистых заболеваний нет. Для установления этого факта нужны более длительные исследования.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России составляет 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.
Как в мире борются с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: