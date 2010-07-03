Садовничего переизбрали на пост президента Союза ректоров

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Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий на пять лет переизбран на пост президента Союза ректоров, сообщает Агентство "Москва".

"Огромное спасибо! Я буду стараться оправдать ваше доверие", – заявил Садовничий, которого единогласно поддержали все члены организации.

Садовничий занимает пост президента Союза ректоров России с 1994 года.

Ранее ректор МГУ заявил, что университет планирует открыть новые факультеты, которые отвечают вызовам современной науки.