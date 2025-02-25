Около 1 тыс случаев заболевания COVID-19 выявлено в Москве за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за минувшую неделю выявлено 996 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За прошлую неделю в больницы попали 46 горожан, выздоровели – 1 020 пациентов. Кроме того, от инфекции умер один человек.

В то же время в течение минувшей недели число случаев госпитализации в России с коронавирусом снизилось на 7,2%, до 839 человек.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,03 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%", – подчеркнул оперштаб.

Там уточнили, что по России выздоровели 7 тысяч 14 человек, а скончались 15 заболевших.

Ранее СМИ сообщили, что китайские вирусологи нашли новый коронавирус летучей мыши. Он способен заражать людей таким же путем, что и COVID-19.

По данным прессы, вирус является новой линией коронавируса HKU5, который был впервые обнаружен у японского нетопыря в Гонконге.

