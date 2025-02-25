Визажист Сергеева предупредила о трех главных ошибках при нанесении румян

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Использование в макияже румян неподходящего оттенка, а также неправильное нанесение визуально сделают лицо более возрастным. Об этом Москве 24 рассказала визажист, преподаватель макияжа Анастасия Сергеева.

По ее словам, первая и самая важная ошибка – это наносить румяна на подскуловую впадину. Таким мейкапом можно легко добавить себе лет, предупредила эксперт.





Румяна следует мягко растушевывать в области самой выступающей части щек – на яблочках, которые появляются, когда мы улыбаемся.

Анастасия Сергеева визажист, преподаватель макияжа Румяна следует мягко растушевывать в области самой выступающей части щек – на яблочках, которые появляются, когда мы улыбаемся.

Вторая ошибка – выбирать оттенок без учета природного колорита.

"Проще всего подбирать румяна под цвет губ. Если они более холодного розового оттенка, хорошо будет смотреться такой же "прохладный" румянец. Если теплого персикового, стоит наносить на щеки более теплые оттенки", – пояснила Сергеева.

Третья ошибка – использовать румяна с сильным блеском, перламутром, особенно если на коже уже видны возрастные изменения. Шиммер может визуально делать лицо старше и подчеркивать недостатки рельефа кожи, отметила визажист.

Ранее визажист-стилист Татьяна Кузьмина рассказала о главных правилах макияжа при опущенных уголках глаз. Тем, кто любит рисовать стрелки, она посоветовала уводить их чуть вверх по направлению к виску. Плюс обязательно растушевать, чтобы создать мягкий эффект и скрыть нависшую складку века.