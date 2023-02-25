Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве с субботы на воскресенье ухудшится погода, могут пройти дожди, не исключено образование гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"До конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях непогоды городские службы продолжают уборку улиц согласно плану.

Пешеходов и водителей просят быть аккуратнее. В частности, из-за сильного ветра горожанам не стоит укрываться под деревьями.

Ранее столичный Дептранс предупредил москвичей о возможных задержках наземного транспорта на фоне ухудшения погоды. Пассажиров попросили быть внимательнее, поскольку некоторые маршруты могут быть ситуативно изменены.



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