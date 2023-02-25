В России выявили 11 071 случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за сутки выявили 11 071 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За 24 часа число выздоровевших от COVID-19 в РФ составило 11 208, умерли 34 человека.

С начала пандемии в России было выявлено 22 243 563 случая заболевания, выздоровели 21 581 463 жителя РФ, скончались – 396 004.

Ранее ВОЗ опровергла сообщения о прекращении исследований происхождения COVID-19. Подобная информация появилась в научном журнале Nature со ссылкой на эксперта ВОЗ Марию ван Керкхове. Так, по данным издания, сначала специалисты планировали строить работу поэтапно, однако сейчас от этой стратегии пришлось отказаться.

Мурашко заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!