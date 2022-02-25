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Михаила Глазкова назначили замгендиректора РЖД – начальником Центральной дирекции управления движением. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Занимавший ранее эту должность Рашид Сайбаталов освобожден в связи с переходом на другую работу.

Отмечается, что прежде Глазков возглавлял Московскую железную дорогу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Зубов с ноября 2018 года работал в должности замглавы ведомства под руководством Григория Ивлиева.

