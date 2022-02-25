Эксперт рассказала, кому можно есть на ночь

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Нутрициолог Ксения Черная на своем YouTube-канале рассказала, что существуют два типа людей, которым можно есть на ночь. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По мнению специалиста, есть перед сном рекомендуется тем, кто страдает от проблем с засыпанием и тем, кто работает по ночам. Она отметила, что речь не идет о людях со сбитым режимом сна и бодрствования.
Черная пояснила, что работающие по ночам могут иметь большие проблемы со здоровьем. Она рекомендовала им тщательно следить за своим здоровьем и при возможности сменить работу с более удобным графиком.
Эксперт по питанию посоветовала перед сном съесть кокосовый йогурт, ореховую пасту, половину авокадо. Также подойдут некрахмалистые овощи и зелень в виде салата.
Перед сном можно выпить миндальное или кокосовое молоко, продолжила Черная. Перекусом также могут стать бобовые, смузи, кусочек семги или курицы.
Ранее диетолог Елена Кален предупредила, что употребление некоторых продуктов оказывает влияние на глубину и качество сна.
Причиной бессонницы могут стать жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты и соления. Кроме того, нарушить нормальный сон способны авокадо и сыр с плесенью.
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