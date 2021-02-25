Москвичам рассказали, когда ждать весну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Говорить о наступлении весны в Москве пока рано, считает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она рассказала РИА Новости, что плюсовая температура, которая держится в столице с полудня, свидетельствует лишь об оттепели.
"На ВДНХ в 12 часов перешла температура через ноль, в 14 часов было плюс 1,8", – сказала Позднякова.
По данным синоптика, температура воздуха повысится еще до плюс четырех градусов.
"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на 1–2 дня", – добавила специалист.
Она заключила, что обычно это происходит в последние пять дней марта. По предварительным прогнозам, тепло в столице ждут именно в это время.
Ранее сообщалось, что резкие колебания температуры продолжатся в первой декаде марта. По словам синоптиков, "метеорологические качели" продолжат раскачиваться в Москве.
После морозов в столицу пришла оттепель с ледяными дождями
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