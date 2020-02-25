К контролю исполнения "Закона о тишине" могут привлечь соседей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К контролю исполнения "Закона о тишине" могут привлечь советы многоквартирных домов, рассказала ИА "НСН" член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

"Без активного участия соседского сообщества никакими органами внутренних сил мы проблему не решим", – рассказала она.

Разворотнева привела в пример практику на западе, когда нарушение правил влечет возможность санкций. И решение в том числе принимают соседи.

Предложение добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины в жилых домах в дневное время уже обсудили в Совете Федерации.

Ранее группа депутатов разработала законопроект, ужесточающий наказание за шум в жилых домах ночью. Документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.