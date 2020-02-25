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Общество

11:43

Путин выбрал 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты

общество власть

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ, сообщается на сайте Кремля.

Все кандидаты имеют особые заслуги перед государством и обществом. Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы и другие объединения, защищающие интересы других людей.

Общественные палаты субъектов РФ в течение 30 дней должны будут избрать из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты РФ.

Ранее стали известны детали законопроекта об общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию.

По словам депутата Госдумы Павла Крашенинникова, примерная формулировка вопроса в бюллетене в день голосования будет звучать следующим образом: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". На этот вопрос предоставят два ответа – "да" или "нет".

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