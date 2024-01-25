Аналитики выяснили, что дарят бизнес-партнерам в России

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Многие российские компании дарят бизнес-партнерам персонализированные подарки с символикой фирмы – эксклюзивные часы, дорогой алкоголь и другое. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса аналитического центра SOKOLOV и hh.ru.

Выяснилось, что 67% компаний предпочитают дарить подарки партнерам и сотрудникам. Почти каждая десятая компания (12%) готовит презенты только коллегам по бизнесу.

"При этом 52% респондентов выбирают персонализированные подарки с логотипом, 29% – дорогой алкоголь. В топ-5 самых популярных презентов также вошли корпоративный мерч (28%), билеты на мероприятия (27%) и бытовая техника (14%)", – говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, средний бюджет на одного партнера составляет до 15 тысяч рублей. Около 30% заявили, что обычно сами они никогда не получают подарков от компаний-партнеров. Среди предпочитаемых презентов опрошенные выбрали сертификаты, путевки и билеты на мероприятия.

Ранее стало известно, что порядка 75% работодателей во время собеседования обращают внимание на наличие высшего образования. Кроме того, 78% предпринимателей среди преимуществ наличия высшего образования отмечают формирование многих навыков.

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