Более 70% работодателей требуют наличие образования при приеме на работу

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75% работодателей при просмотре резюме обращают внимание на наличие высшего образования. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".

"Оконченное высшее образование имеет значение для работодателей при найме специалистов (36%) и руководителей (35%). Для 15% работодателей диплом важен при подборе высшего менеджмента, а 10% респондентов отметили работников среднего звена", – говорится в исследовании.

Кроме того, 78% предпринимателей среди преимуществ наличия высшего образования отмечают формирование многих навыков. Речь идет об умении учиться, анализировать, искать нужную информацию и другое. 46% фирм заявили, что при обучении формируются дисциплина и самоорганизация.

Еще столько же работодателей отметили получение прикладных знаний, которые будут полезны для той или иной профессии. Вместе с тем 21% опрошенных добавили, что наличие высшего образования показывает амбиции человека. 10% считают, что во время учебы приобретаются полезные знакомства, которые могут пригодиться на работе.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, что многие работодатели имеют чрезмерно завышенные требования к своим кандидатам. Он рекомендовал брать нового сотрудника с возможностью развития внутри компании.

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