Психолог рассказал, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

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Психолог Сергей Ланг рассказал, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной. Об этом сообщает "Радио 1".

"Если мужчина говорит о дружбе с женщиной, он всегда имеет скрытый сексуальный интерес. Возможно, пытается войти в доверие и использовать дружбу как предлог для перевода общения в другой формат", – объяснил эксперт.

Ланг отметил, что мужчина, скорее всего, уйдет из жизни женщины, как только его интерес иссякнет.

Кроме того, он предупредил, что так называемый друг всегда будет против отношений своей подруги с кем-то еще, поскольку его будет одолевать чувство собственничества. Мужчина начнет говорить, что избранник ей не подходит, и будет активно указывать на его недостатки. Причина такого поведения заключается в ревности.

Что касается женщин, они могут дружить с мужчиной, считает Ланг. Но, по его мнению, у этого могут быть негативные последствия. Представительница прекрасного пола может перестать заводить романтические отношения, поскольку будет воспринимать мужчин только как друзей.

"Поэтому стремиться к дружбе между полами не стоит. Надо всегда понимать, что, если мужчине женщина не интересна для интима, она не заинтересует его и как друг. Потому что по-настоящему дружить мужчине легче с другим мужчиной", – резюмировал он.

Ранее были названы семь привлекающих мужчин женских черт. Оказалось, что мужчины обращают внимание на умение наслаждаться жизнью в моменте, улыбку на лице и уверенность в себе.

Также они считают что женские волосы должны быть ухожены, а их цвет и форма обязательно гармонировать с образом женщины. Кроме того, важность представляет и фигура, при этом необязательно быть исключительно худой, так как предпочтения у разных мужчин могут отличаться.

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