В России за сутки выявили 6 442 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за минувшие сутки выявили 6 442 новых случая коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем за последний месяц. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 899 пациентам. Этот показатель увеличился в 36 регионах, еще в 40 он уменьшился, а в 9 субъектах страны остался без изменений.

От последствий инфекционного заболевания скончались 44 пациента. А выздоровели после прохождения лечения 5 542 человека.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 910 020 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 321 174 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю увеличилась на 22%. В стране наблюдается активизация эпидемического процесса, отметили в ведомстве.



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