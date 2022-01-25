Ученые рассказали, какие овощи повышают риск развития рака желудка

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Специалисты благотворительного фонда World Cancer Research Fund назвали овощи, увеличивающие риск развития рака. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Ученые выяснили, что спровоцировать рак желудка могут консервированные овощи, не содержащие крахмал. Часто для увеличения срока хранения такой продукции производители добавляют в нее соль и кислоту. Это, по мнению специалистов, может способствовать развитию онкологии.
Исследования на животных показали, что высокое содержание соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли приводит к первичному повреждению клеток, что вызывает рак.
Ранее фармацевт Хуссейн Абде заявил, что употребление в пищу соленой рыбы способно спровоцировать возникновение рака. Специалист объяснил, процесс засолки рыбы для консервации вызывает образование побочных продуктов. Именно эти вещества способны повышать вероятность возникновения онкологии.
"Городской стандарт": соленья
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