МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 25 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По прогнозам синоптиков, в течение нескольких ближайших часов Москву накроет туман, а видимость снизится до 200–700 метров. Такие погодные условия сохранятся до 06:00 среды, 25 декабря, предупредила пресс-служба управления МЧС по столице.

Ситуация осложняется сохранением гололедицы на дорогах. На этом фоне представители ведомства призвали водителей значительно снизить скорость движения, нарастить дистанцию с идущими впереди машинами и избегать внезапных маневров. Горожанам напомнили о необходимости не оставлять без присмотра детей.

Городское хозяйство столицы также попросило автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим.

ЦОДД призвал водителей быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

В случае необходимости москвичи могут позвонить по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС по городу 8 (495) 637-31-01.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой выше нормы сохранится в столичном регионе до конца года. Воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада, уточнил он.

