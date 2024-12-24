Синоптик Вильфанд: снег в горах Краснодарского края позволяет начать горнолыжный сезон

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Высота снега в горах Краснодарского края позволяет начать горнолыжный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, также снега достаточно в горах на Урале, в Мурманске и Сибири.

"Сейчас можно говорить о том, что очень много снега в горах Сочи. Это редкий случай, когда в начале года хорошие условия для горнолыжников, но очень внимательно нужно прислушиваться к прогнозам из Росгидрометра", – приводит "Интерфакс" слова Вильфанда.

Как он подчеркнул, на Красной поляне "на склонах гор лежит метра полтора" снега. Однако синоптик напомнил, что в какие-то моменты будет вероятность схода снежных лавин.

"Каждый день проводятся замеры плотности снега и, если будет необходимость, наши службы будут создавать предупредительный спуск лавин", – сказал Вильфанд, добавив, что раннее начало сезона обеспечено.

Ранее горнолыжный сезон стартовал на подмосковном курорте "Сорочаны". Всего там 15 склонов общей протяженностью более семи километров. В будни один подъем стоит от 70 рублей, однако можно купить абонемент.

Также горнолыжный сезон стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Он продлится до 13 апреля. В этом зимнем сезоне посетителям предложат самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника.