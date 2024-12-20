На курорте "Роза Хутор" открылся горнолыжный сезон

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Горнолыжный сезон стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Он продлится до 13 апреля, сообщает пресс-служба курорта на сайте.

На "Розе Хутор" открылись трассы для катания. В честь старта горнолыжного сезона-2024/25 на курорте подготовлены специальные мероприятия. День начался с первого торжественного спуска по трассам в ретростиле.

Атмосферу праздника создают DJ-сеты, конкурсы и викторины для посетителей на отметке 1,6 тысячи метров над уровнем моря. Вечером для всех желающих пройдет лекция в горном клубе "Спорт-Марафон".

Всего 20 декабря для катания открыты порядка 35 километров трасс на северном склоне хребта Аибга – с 1 800 до 970 метров над уровнем моря. Южный склон и остальные трассы – "Горизонт", "Каскад" и "Вираж" – планируется открывать по мере подготовки и в соответствии с погодными условиями. Трассы "Явор" и "Явор 2" будут доступны для гостей в ближайшее время. Вечернее катание откроется ориентировочно 30 декабря.

Начала работу и горнолыжная школа "Роза Хутор". Инструкторы проводят как групповые, так и индивидуальные занятия для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. Для юных гостей на курорте функционируют детские горнолыжные кемпы. Также в зимнем сезоне на курорте работают девять пунктов проката, уточнили в пресс-службе.

В этом зимнем сезоне "Роза Хутор" предложит посетителям самую большую зону катания в России – 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 52 горнолыжные трассы разных уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

Ранее горнолыжный сезон стартовал на подмосковном курорте "Сорочаны". Всего там 15 склонов общей протяженностью более семи километров. В будни один подъем стоит от 70 рублей, однако можно купить абонемент.