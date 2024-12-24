Почти 440 тыс россиян заключили контракт с МО РФ в 2024 году

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Почти 440 тысяч человек заключили контракт с Минобороны РФ в этом году, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Видео с фрагментом его выступления опубликовано на странице политика в соцсети "ВКонтакте".

"Это результат работы всех регионов", – заявил он в ходе совещании во время рабочей поездки в ПФО.

Ранее Владимир Путин напоминал, что штатная численность Вооруженных сил России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. Особое внимание властями страны уделяется наращиванию возможностей боевого состава сил, а также их совершенствованию.

Именно поэтому, добавлял президент, были вновь сформированы Ленинградский и Московский военные округа, а также новые части и соединения. Теперь каждый день в среднем более 1 тысячи россиян поступают на службу страны по контракту.

