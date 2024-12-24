Подмосковные врачи спасли мужчину после нападения быка

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Врачи Солнечногорской больницы спасли 46-летнего скотника, на которого во время работ напал бык. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Во время обследования у мужчины обнаружили размозжение почки и осложненную травму шейного отдела позвоночника, из-за которой возникли неврологические симптомы, в том числе двигательные нарушения в конечностях. В результате медиками было принято решение провести многокомпонентную операцию, в рамках которой две бригады хирургов параллельно устраняли повреждения в разных местах.

"Уролог работали в почке, нейрохирурги – в шейном отделе позвоночника. В частности, они освободили спинной мозг от сдавления, восстановили ось позвоночника и зафиксировали его в анатомически правильном положении", – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов.

Операция длилась пять часов. Хирургам удалось устранить неврологические нарушения у пациента, а также восстановить движения в конечностях – в ногах на 100%, а в руках – на 80%. Мужчина после хирургического вмешательства прошел курс реабилитации в медучреждении. Сейчас он направлен на амбулаторное лечение.

Ранее врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева восстановили мужчине пять пальцев, которые были ампутированы в результате производственной травмы. Во время операции хирурги сделали остеосинтез костей спицами для фиксации положения ампутированных пальцев, а также сшили сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев.

