Москвичам пообещали небольшой снег на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Небольшой снег с дождем прогнозируется в столице на предстоящей неделе. Температура составит от нуля до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Центральной России начнется очередной период оттепельной погоды, так что небольшой снег опять будет переходить в дожди, местами не исключены и ледяные. Дневная температура повысится до 0…+5°", – цитирует синоптика метеорологический сайт.

Как он отметил, циркуляцию атмосферы будет определять западный перенос влажного морского воздуха с Атлантики. Также в Центральную часть РФ придут североатлантические циклоны с небольшими снегопадами.

"Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов, а днем – около 0", – подчеркнул синоптик.

Вместе с тем на следующей неделе установится низкое атмосферное давление. В понедельник, 25 декабря, барометры покажут до 725 миллиметров ртутного столба, 26 декабря значения составят до 734 миллиметров ртутного столба.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет близка к климатической норме. В городе ожидается до 9 градусов мороза и легкий снег.

Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в столице к Новому году может составить 27–32 сантиметра. Это на 60–70% выше климатической нормы, отметил синоптик.

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