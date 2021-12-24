Названы опасные сигналы алкогольной зависимости

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Названы признаки, которые указывают на раннюю алкогольную зависимость. В их числе – агрессия во время опьянения или появление бессонницы без употребления спиртного, сообщает News.ru.

Кроме того, сигналом того, что организм выработал определенную привычку, является желание выпить по утрам. Причиной для беспокойства служит оправдание факта потребления и постоянный запас спиртных напитков. Также стоит обратить внимание на забывчивость и привычку рисковать.

Сигнализируют об алкогольной зависимости потеря концентрации и медлительность. По словам специалистов, люди, испытывающие подобное влечение к спиртному, не ограничиваются алкоголем, а начинают употреблять другие запрещенные вещества.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что уровень алкогольного психоза в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях выше среднероссийского. Он напомнил, что именно в этих областях недавно зафиксировали массовые отравления суррогатным алкоголем. Салагай отметил, что в двух из трех регионов показатели случайных отравлений алкоголем выше общероссийских.