Врач рассказал об особенностях сочетания антибиотиков и алкоголя

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Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о принципах совместимости алкоголя и антибиотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист напомнил, что антибиотики необходимы для уничтожения вредоносных микроорганизмов, а именно бактерий. В борьбе с вирусами данные препараты не участвуют. По словам Кондрахина, прием антибактериальных средств не совместим с алкоголем.

"Все, что содержит этиловый спирт, будет давать негативную реакцию организма. Причем в инструкции к антибиотикам это всегда прописывается: "не применять вместе с алкоголем", – указал эксперт.

Если же алкоголь совместить с антибиотиками, возможны нарушения работы печени и нервной системы, а также расстройства сна. Кроме того, в числе вероятных последствий – аллергия и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

По словам Кондрахина, следует употреблять алкоголь не менее чем через 48 часов с момента приема антибиотиков. Лучше всего подождать как минимум неделю после окончания приема, если речь идет о курсе препарата.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях не стоит принимать антибиотики. По словам специалиста, лечение боли в горле и бронхита необходимо начинать с противокашлевых средств, не спеша с приемом антибиотиков.

