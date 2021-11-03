Эксперты развеяли миф о пользе умеренного употребления алкоголя

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Умеренное употребление алкоголя не снижает риски преждевременной смерти, выяснили ученые из Грайфсвальдского университета в Германии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Многие считали, что трезвенники имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь в умеренных количествах. Ученые решили выяснить, является ли это утверждение правдой. Для этого исследователи собрали данные о 4 028 взрослых 18–64 лет. В 1996–1997 годах респонденты ответили на вопросы о своем здоровье, употреблении алкоголя и наркотиков. В ходе 20-летнего наблюдения удалось получить данные о смертности.

Из всех опрошенных алкоголь не употребляли более года 477 человек, 90% из которых ранее не воздерживались от спиртного. При этом 72% людей курили, в прошлом страдали алкоголизмом или имели хронические заболевания.

При этом разницы в рисках преждевременной смерти между теми, кто не имел вредных привычек и хронических заболеваний, и теми, кто умеренно пил алкоголь, не наблюдалось. А у людей, которые не употребляли спиртное, риск смерти был ниже.

Так исследователи выяснили, что алкоголь не имеет защитного эффекта. Зачастую те, кто отказывается от алкоголя, имеют проблемы со здоровьем, которые становятся причиной смерти.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что уровень алкогольного психоза в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях выше среднероссийского. Он напомнил, что именно в этих областях недавно зафиксировали массовые отравления суррогатным алкоголем. Салагай отметил, что в двух из трех регионов показатели случайных отравлений алкоголем выше общероссийских.

