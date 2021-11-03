Эксперты развеяли миф о пользе умеренного употребления алкоголя

Фото: depositphotos/MicEnin
Умеренное употребление алкоголя не снижает риски преждевременной смерти, выяснили ученые из Грайфсвальдского университета в Германии. Об этом сообщает "Газета.ру".
Многие считали, что трезвенники имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь в умеренных количествах. Ученые решили выяснить, является ли это утверждение правдой. Для этого исследователи собрали данные о 4 028 взрослых 18–64 лет. В 1996–1997 годах респонденты ответили на вопросы о своем здоровье, употреблении алкоголя и наркотиков. В ходе 20-летнего наблюдения удалось получить данные о смертности.
Из всех опрошенных алкоголь не употребляли более года 477 человек, 90% из которых ранее не воздерживались от спиртного. При этом 72% людей курили, в прошлом страдали алкоголизмом или имели хронические заболевания.
При этом разницы в рисках преждевременной смерти между теми, кто не имел вредных привычек и хронических заболеваний, и теми, кто умеренно пил алкоголь, не наблюдалось. А у людей, которые не употребляли спиртное, риск смерти был ниже.
Так исследователи выяснили, что алкоголь не имеет защитного эффекта. Зачастую те, кто отказывается от алкоголя, имеют проблемы со здоровьем, которые становятся причиной смерти.
Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что уровень алкогольного психоза в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях выше среднероссийского. Он напомнил, что именно в этих областях недавно зафиксировали массовые отравления суррогатным алкоголем. Салагай отметил, что в двух из трех регионов показатели случайных отравлений алкоголем выше общероссийских.
В Минздраве предложили поднять минимальный возраст покупателей спиртного
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: