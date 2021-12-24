Юрист рассказала, когда с полученного подарка нужно заплатить налог

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За некоторые полученные на Новый год подарки россиянам придется заплатить налог, рассказала агентству "Прайм" адвокат Московской коллегии адвокатов "Указ" Татьяна Пахтова.

Она уточнила, что налог распространяется на недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи. Однако если подарок получен от близкого родственника, платить НДФЛ не нужно.

По словам Пахтовой, физическим лицам необходимо заплатить налог не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а декларацию 3-НДФЛ следует предоставить не позднее 30 апреля.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, на что следует обратить внимание при выборе подарков к Новому году. Первым правилом, которому надо следовать при подборе презентов, является обдуманность.

Также, по словам Хакимова, следует соблюдать персональный подход, подбирая подарки, исходя из вкусов и потребностей каждого адресата. Прагматичных людей порадует электроника и подарочные карты, ценителей ярких впечатлений и саморазвития – билет на квест или в театр.

