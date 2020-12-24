Роспотребнадзор назвал сроки и правила хранения салатов

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Специалисты Роспотребнадзора в преддверии новогодних праздников рассказали о сроках и правилах хранения салатов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Эксперты заявили, что любой салат изначально является благоприятной средой для размножения микроорганизмов, которые способны вырабатывать токсины.

"Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления, – предупредили в Роспотребнадзоре.

Срок годности салата зависит от рецепта. При этом наличие майонеза в блюде ускоряет процессы размножения микробов.

В частности, салаты из сырых и вареных овощей до заправки майонезом могут храниться 18 часов, а после заправки – только 12. Такой же временной промежуток хранения актуален для салатов с добавлением мяса, птицы и копченостей

"Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов. Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов", – рассказали эксперты.

Безопаснее всего добавлять майонез в салат непосредственно перед началом застолья. Специалисты рекомендуют не оставлять салат на всю ночь на праздничном столе, а хранить блюдо в холодильнике.

Ранее главный инфекционист столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина рассказала, сколько можно хранить заправленные салаты при комнатной температуре. Она также советовала заправлять блюда майонезом только перед подачей на стол.