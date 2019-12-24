Москва 24 пообщалась с семьей, где родители не выпускают детей из квартиры

Москва 24 выяснила, почему многодетная семья ведет затворнический образ жизни

Сотрудники соцзащиты уже два года не могут выйти на контакт с многодетной семьей, где дети не посещают образовательные и медицинские учреждения.

Телеканалу Москва 24 удалось пообщаться с матерью детей, которые ведут затворнический образ жизни. Она объяснила, почему они обучаются на дому.

По словам женщины, "в такие школы" ее детям ходить не стоит. "Дети должны учиться? Они учатся. Вы хотите спросить у них таблицу умножения? Она должна вам прочитать стихи Киплинга? Или что она должна сделать?" – сказала она.

"Как вы будете выходить на улицу? Вы видите, что творится? Вы знаете, что фреон?" – так прокомментировал нежелание выпускать детей на улицу глава семейства. По его словам, фреон – это воспаление легких, грипп, пневмония и туберкулез.

Он добавил, что к нему домой уже приходили с проверкой и он больше не намерен никого впускать. По словам мужчины, у него все хорошо.

Соседи отмечают, что мужчина никогда не здоровается и проходит мимо. Долг семьи по ЖКХ составляет 663 тысячи рублей. Их фамилия значится в списке, размещенном у подъезда.

В семье воспитываются пять детей. В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы уточнили, что единственный контакт специалистов с семьей был в 2017 году. Тогда глава семейства ответил на телефонный звонок и в грубой форме заявил, что в помощи не нуждается, и попросил не беспокоить его.

"Только в декабре этого года сотрудники соцзащиты выходили по месту проживания семьи три раза", – пояснили в пресс-службе, добавив, что, по информации от соседей, угрозы жизни и здоровью детей не было.

В департаменте уточнили, что дети не состоят на учете в образовательных учреждениях и поликлинике, отец семейства не работает, получает социальные выплаты.

"Сейчас мы совместно с прокуратурой, полицией, департаментом ЖКХ решаем вопрос, как подвигнуть отца идти на контакт и выработать решение, которое бы защищало интересы несовершеннолетних детей получать образовательные услуги и медицинскую помощь", – отметили в ведомстве.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что пятилетней девочке, найденной в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, нашли приемную семью. Сейчас она уже разговаривает и даже поет.