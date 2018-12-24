Россияне определились с именем для аэропорта Внуково

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Завершилось голосование во втором туре конкурса "Великие имена России". По его итогам, столичный аэропорт Внуково получил имя авиаконструктора Андрея Туполева, сообщает сайт проекта.

В ближайшие дни будут объявлены имена, которые присвоят воздушным гаваням в Архангельске, Нижневартовске, Пензе и Санкт-Петербурге. Дополнительное время потребуется для обработки анкет, поступающих из регионов и сведения статистики.

За время второго тура свои голоса отдали свыше 400 тысяч человек. А в общей сложности в конкурсе поучаствовали около шести миллионов россиян.

Конкурс "Великие имена России" стартовал 11 октября. В большинстве регионов победителями были призваны имена, получившие простое большинство голосов. Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября. Вторые туры конкурса состоялись в пяти регионах. Гражданам РФ предлагалось выбрать имена для аэропортов Архангельска, Нижневартовска, Пензы, Санкт- Петербурга, а также для московского Внуково.

4 декабря были подведены первые итоги конкурса "Великие имена России". По итогам первого тура аэропорт Шереметьево получил имя поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово – ученого Михаила Ломоносова.

Ранее организаторы конкурса пояснили, что в городах-участниках второго тура "лидеры голосования не стали победителями, так как параллельно номинировались в других городах и набрали там больший процент голосов".