В Ростове-на-Дону умерла мать-героиня Надежда Осяк

Фото: donland.ru

В Ростове-на-Дону скончалась супруга протоиерея Иоанна Надежда Осяк, которой в 2025 году присвоили звание "Мать-героиня". Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

"Выражаю глубокие соболезнования семье Надежды. Память о выдающейся ростовчанке навсегда вписана в летопись донской столицы", – написал он.

Как рассказывал губернатор региона Юрий Слюсарь, супруги Иоанн и Надежда за 42 года совместной жизни воспитали 18 детей. На тот момент у них был 61 внук, ожидали еще четверых. Также в семье есть один правнук.

"Светлая память матушке Надежде. Разделяю горе семьи и вместе с вами склоняю голову в знак уважения и благодарности", – заявил он.

В епархиальном управлении Ростова-на-Дону уточнили, что мать-героиня ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ее отпевание пройдет 25 ноября в Троицком храме на Международной улице после божественной литургии.