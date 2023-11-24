24 ноября, 13:38Общество
Нутрициолог порекомендовала не употреблять овсянку во время простуды
Фото: depositphotos/elenademyanko
Овсяную кашу не стоит употреблять во время простуды. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.
По словам эксперта, овсянка считается слизеобразующим продуктом. Ее употребление может ухудшить симптомы простуды.
Кроме того, овсянку не рекомендуется есть каждый день, предупредила нутрициолог. Организму для здоровья требуются различные витамины и минералы. Чтобы получать их в полном объеме, питание должно быть разнообразным. Если же сосредоточиться только на одном продукте, то, во-первых, он может приесться. Во-вторых, человек лишает себя поступления дополнительных микро- и макронутриентов из другой еды.
Вместе с тем следует избегать овсянки быстрого приготовления. "Каша из хлопьев быстрого приготовления с молоком и сахаром имеет высокий гликемический индекс, провоцирует резкий подъем глюкозы, гормона инсулина и приводит к высокой нагрузке на поджелудочную железу", – объясняет эксперт.
Ранее пожилым россиянам порекомендовали включать в рацион пшенную кашу. Помимо кальция, калия и магния, в ней в том числе присутствуют витамины группы B. Это оказывает благотворное воздействие на нервную систему и внешний вид человека. Кроме того, пшенная каша содержит витамин PP. Он помогает в профилактике атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
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