Нутрициолог порекомендовала не употреблять овсянку во время простуды

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Овсяную кашу не стоит употреблять во время простуды. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

По словам эксперта, овсянка считается слизеобразующим продуктом. Ее употребление может ухудшить симптомы простуды.





Жанна Тиханычева нутрициолог Если у человека частые насморки, простуды, влажный кашель, то лучше на время исключить овсяные хлопья.

Кроме того, овсянку не рекомендуется есть каждый день, предупредила нутрициолог. Организму для здоровья требуются различные витамины и минералы. Чтобы получать их в полном объеме, питание должно быть разнообразным. Если же сосредоточиться только на одном продукте, то, во-первых, он может приесться. Во-вторых, человек лишает себя поступления дополнительных микро- и макронутриентов из другой еды.

Вместе с тем следует избегать овсянки быстрого приготовления. "Каша из хлопьев быстрого приготовления с молоком и сахаром имеет высокий гликемический индекс, провоцирует резкий подъем глюкозы, гормона инсулина и приводит к высокой нагрузке на поджелудочную железу", – объясняет эксперт.





Жанна Тиханычева нутрициолог Рекомендую покупать овсяные хлопья длительной варки (20–30 минут) и готовить кашу на воде со специями, а сервировать с ложечкой сливочного масла, с ягодами или запеченными фруктами. Такое блюдо даст долгое чувство насыщения. Если есть такую овсянку один-два раза в неделю, то организм получит максимум пользы.

Ранее пожилым россиянам порекомендовали включать в рацион пшенную кашу. Помимо кальция, калия и магния, в ней в том числе присутствуют витамины группы B. Это оказывает благотворное воздействие на нервную систему и внешний вид человека. Кроме того, пшенная каша содержит витамин PP. Он помогает в профилактике атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

