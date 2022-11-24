В столице снизился возраст рождения первого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С января по октябрь 2022 года жительницы столицы чаще всего впервые становились мамами в 27 лет. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в преддверии Дня матери.

"В прошлом году за аналогичный период этот возраст был 29 лет. В целом же, больше всего женщин в Москве в этом году родили ребенка в 32 года, в прошлом году за аналогичный период этот возраст составил 31 год, а в 2020 году – также 32 года", – привели статистику в пресс-службе.

Там добавили, что для 40% родивших в этом году москвичек ребенок стал первенцем.

Также до этого стало известно, что в 2022 году новорожденных детей стали чаще называть Мирославой, Адамом, Сергеем, Есенией и Мией. Популярность этих имен в Москве выросла на 15%. При этом самыми популярными остаются Александр и София (Софья), а также Михаил, Максим, Мария, Анна.

Ранее доцент факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева объяснила, как правильно подготовиться к уходу в декрет. Она обратила внимание на то, что декрет включает в себя два вида отпуска.

В первом случае речь идет об отпуске по беременности и родам, который может взять только беременная женщина на сроке 30 либо 28 недель. Во втором – об отпуске по уходу за ребенком до полутора или трех лет, который может оформить отец, бабушка, дедушка и другие родственники.



Возможность наблюдения за новорожденными появилась еще в трех перинатальных центрах Москвы

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