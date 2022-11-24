Диетолог назвала неожиданные напитки, которые вызывают обезвоживание

Фото: depositphotos/monticello

Употребление алкогольных напитков, чая, кофе и сладкой газировки может вызвать обезвоживание. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Сладкие газированные напитки могут вызывать обезвоживание. Сахар влияет на всасывание жидкости, и, например, ортофосфорная кислота в Coca-Cola может вызывать повышенное мочеотделение, что способствует обезвоживанию", – рассказала эксперт.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Считается, что кофе и чай тоже обладают мочегонными свойствами, то есть выводят воду. Поэтому в больших количествах они также способны нарушать водно-солевой баланс и вызывать обезвоживание.

К обезвоживанию может привести и употребление алкогольных напитков, поскольку они выводят жидкость из тканей организма.

"При приеме алкоголя тоже нарушается водно-солевой баланс, организм пытается избавиться от алкоголя. Повышается нагрузка на печень и почки для выведения веществ алкоголя, и происходит обезвоживание", – заключила Русакова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе употребления воды с лимоном. По ее словам, такой напиток не только помогает взбодриться, но также улучшает пищеварение. Кроме того, за счет содержания в лимонах витамина C укрепляет иммунную систему и поддерживает здоровье сосудов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!