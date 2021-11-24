В Таиланде планируют начать принимать карты "Мир"

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В Таиланде планируют начать прием карт национальной платежной системы "Мир". Шаги по организации приема карт на территории королевства наметила совместная рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству между Россией и Таиландом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

"Участники заседания наметили дальнейшие совместные шаги по реализации проекта, направленного на организацию приема карт платежной системы "Мир" в инфраструктуре кредитных организаций на территории Королевства Таиланд, проработали пути развития информационного обмена, способствующего повышению операционной надежности и киберустойчивости финансовых организаций двух стран", – говорится в сообщении.

Также совместная рабочая группа обменялась информацией о планах по созданию цифровых валют, добавили в пресс-службе.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Россия рассчитывает в значительной степени расширить охват использования российской национальной платежной системы "Мир" в Турции. По ее словам, в настоящее время с российской национальной платежной системой "Мир" работают три турецких банка. Это примерно 35% охвата туристической отрасли страны.

Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году. С 2018 года на "Мир" перевели все зарплаты бюджетников. С октября текущего года ряд пособий зачисляются только на данную карту. Помимо этого, обладатели карт "Мир" пользуются различными преимуществами, в том числе скидками на проезд в общественном транспорте.

