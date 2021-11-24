Эксперты рынка труда рассказали о порядке выплат новогодних премий

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Эксперты рынка труда рассказали, в каких отраслях возможна выплата предновогодних премий, а в каких доплат наверняка не будет. Об этом сообщает Life.ru.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, на тринадцатую зарплату могут рассчитывать сотрудники компаний в области добычи топлива и финансового сектора, а также представители ретейла.

Как считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, 2021 год стал более успешным в сравнении с 2020-м, поэтому премию могут выплатить большому числу сотрудников.

"...можно предположить, что премии могут ждать сотрудники 40–45% организаций. Причем среди компаний есть немало тех, чье финансовое положение значительно улучшилось за год. Это, например, добывающие, металлургические компании, существенно выигравшие от высокого роста цен на ресурсы в 2021 году", – подчеркнул эксперт.

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода высказал предположение, что металлургии, фармацевтике и здравоохранении, а также в инвестиционном бизнесе и электронной коммерции премии могут составить от одного до восьми окладов, что примерно равно 100–600 тысячам рублей.

Что касается отраслей, где премии маловероятны, то к ним эксперты отнесли туризм и гостиничный бизнес, общепит, сферу развлечений, производство и продажу автомобилей. Марк Гойхман предупредил, что лишних средств нет в сферах, которые продолжают сталкиваться с трудностями на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Накануне сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому в столице расширяются меры финансовой поддержки промышленных предприятий. За счет выплат можно будет компенсировать затраты на оборудование.

