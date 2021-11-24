Ученые выяснили, что заставляет людей запоем смотреть сериалы

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Запойный просмотр сериалов может говорить о психологических проблемах и непонимании собственных эмоций. К такому выводу пришли специалисты Ягеллонского университета в Польше, сообщает "Газета.ру".
В ходе исследования ученые опросили 645 человек в возрасте 18–30 лет, которые смотрели от двух серий в день. Большинство из них смотрели не более пяти эпизодов за раз, однако примерно у пятой части респондентов эта цифра доходила до 20.
Согласно результатам опроса, к последней категории относятся люди, плохо понимающие свое эмоциональное состояние, неспособные контролировать собственные импульсы или страдающие от депрессии и тревоги. Изначально такие люди включают сериал, чтобы отвлечься от проблем, однако спустя какое-то время продолжают его смотреть уже в развлекательных целях.
Тем не менее говорить о том, что зависимость от сериалов также опасна, как и другие виды зависимостей, пока рано, считают ученые. При этом они порекомендовали стараться контролировать себя: как минимум отключить функцию автовоспроизведения следующей серии, чтобы делать это было проще.
Ранее ученые выяснили, что даже непродолжительный просмотр телевизора может привести к ухудшению работы мозга человека. У любителей смотреть телевизор оказался низкий уровень серого вещества. При этом ситуацию не способен исправить даже активный образ жизни,утверждают исследователи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: