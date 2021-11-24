Ученые выяснили, что заставляет людей запоем смотреть сериалы

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Запойный просмотр сериалов может говорить о психологических проблемах и непонимании собственных эмоций. К такому выводу пришли специалисты Ягеллонского университета в Польше, сообщает "Газета.ру".

В ходе исследования ученые опросили 645 человек в возрасте 18–30 лет, которые смотрели от двух серий в день. Большинство из них смотрели не более пяти эпизодов за раз, однако примерно у пятой части респондентов эта цифра доходила до 20.

Согласно результатам опроса, к последней категории относятся люди, плохо понимающие свое эмоциональное состояние, неспособные контролировать собственные импульсы или страдающие от депрессии и тревоги. Изначально такие люди включают сериал, чтобы отвлечься от проблем, однако спустя какое-то время продолжают его смотреть уже в развлекательных целях.

Тем не менее говорить о том, что зависимость от сериалов также опасна, как и другие виды зависимостей, пока рано, считают ученые. При этом они порекомендовали стараться контролировать себя: как минимум отключить функцию автовоспроизведения следующей серии, чтобы делать это было проще.

Ранее ученые выяснили, что даже непродолжительный просмотр телевизора может привести к ухудшению работы мозга человека. У любителей смотреть телевизор оказался низкий уровень серого вещества. При этом ситуацию не способен исправить даже активный образ жизни,утверждают исследователи.

