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Москва 24

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Общество

10:20

В Роскомнадзоре рассказали о цензурировании российских СМИ на Западе

общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С 2020 года Роскомнадзор обнаружил 51 случай цензуры отечественных СМИ на иностранных интернет-площадках, сообщает РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что ведут учет фактов цензуры, начиная с прошлого года. На сегодняшний день на YouTube зафиксировано 24 подобных инцидента, на Facebook – 13, в Instagram – 8, в Twitter – 4, в Google – 1, в TikTok – 1.

Отмечается, что чаще других с цензурой на Западе сталкиваются СМИ, вещающие на зарубежную аудиторию. В частности, это Sputnik, RT и Anna News.

Причем закрывая доступ к публикациям российской прессы, иностранные модераторы не указывают причины такого решения. Они лишь ограничиваются формальными заявлениями о нарушении правил сообщества.

Роскомнадзор направил 59 писем с требованием разблокировать доступ к информации, однако пока ограничения сняты лишь в 17 случаях.

Ранее сообщалось, что с мая прошлого года со стороны Facebook выявлено 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов. Речь идет о таких СМИ, как ГТРК "Лотос", "Крым 24", ГТРК "Ставрополье", Russia Today и других.

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