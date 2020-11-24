В ГД планируют обсудить возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутаты Госдумы планируют обсудить возможность разрешить подросткам с 16 лет использовать охотничье оружие, но только в присутствии взрослого. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет. Но в присутствии старшего – отца, который может его обучать и обеспечивать безопасность", – сказал он.
В начале ноября сообщалось, что Госдума рассматривает возможность ужесточения правил оборота оружия в стране. Одно из обсуждаемых решений – приравнивание гладкоствольного оружия к нарезному. Отмечалось, что в современных условиях производства разница между двумя видами оружия нивелировалась. Депутаты подчеркивают, что "сверловка Ланкастера" позволяет делать такое условно гладкоствольное оружие, которое фактически приближено к гражданскому нарезному.
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